Talunike asendusteenus jätkub ka eriolukorras

Asendustalunike teenus on hetkel väga vajalik. Et vähendada asendustalunike ja tootjate vahelist kokkupuudet ja vähendada viiruse leviku riski, tegi talupidajate keskliit teenuse korralduses mitmeid muudatusi.

Kuna toidutootmine on hädavajalik, siis jätkub Eestimaa Talupidajate Keskliidu asendusteenuse pakkumine tavapäraselt. Hetkel on olukord aga iga päev muutuv ning liit prognoosib, ETKLi asendusteenuse järgi nõudlus pigem kasvab kui kahaneb. Et vähendada nakkusriski, tegi liit asendusteenuse töökorralduses muudatusi.