Maamess lükkub septembrisse

“Pärast põhjalikke arutelusid korraldusmeeskonnaga ei pea me võimalikuks Maamessi korraldamist 16.-18. aprillil, vaid peame ainuõigeks sündmuse edasi lükkamist septembrisse,” rääkis Maamessi projektijuht Margus Kikkul.

Kikkuli sõnul ei tulnud otsuse langetamine kergelt, sest Maamessil on selja taga väärikas ajalugu. “Oleme põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidutööstuse tegijaid koondavat messi järjepidevalt korraldanud viimased 28 aastat. Meil on siiralt kahju, et oleme sunnitud messi edasi lükkama, kuid peame kaasa aitama koroonaviiruse leviku tõkestamisele,” märkis ta.