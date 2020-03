Ettevõtja: Eesti kalakasvatajad tuleks vabastada igasugu maksudest

Vaino on seda meelt, et Eesti kalakasvatajad tuleks vabastada igasugu maksudest, kuna ettevõtted on väikesed ja reostus olematu. „Euroopas pole riiki, kus kalakasvatajad maksaksid keskkonnareostuse maksu,” lisas ta.

Enamik olemasolevatest kalakasvatustest, mis on töötanud 10–15 aastat, on panustanud innovatsiooni, soetanud puhastusvahendeid, et parandada kasvandusest väljamineva vee kvaliteeti.

Keskkonnaministeerium kavandas maksustada Eesti kalakasvatajad kasvatusest väljamineva vee kvaliteedinäitajate alusel (hapnik, pH, heljum, fosfor). Mõõdetaks sissetuleva vee ja väljatuleva vee erinevust. Taoline mõõtmine on aga Vaino hinnangul väga keeruline, kuna jõevee kvaliteet muutub iga päevaga – sajab vihma, mis toob jõgedesesse külgnevatelt põldudelt väetist. Isegi labori eksimuse komaühik tähendab kalakasvatajale kvartalis paarikümne tuhande eurost väljaminekut.

Isegi labori eksimuse komaühik tähendab kalakasvatajale kvartalis paarikümne tuhande eurost väljaminekut.

Pealegi on teadusuuringutes välja toodud, et agrokultuuride kasvatajatest on kalakasvatajad kõige väiksemad reostajad, võrreldes näiteks loomakasvatuse ja muu põllumajandusega

„Mina julgen meie kasvandustest väljaminevat vett juua, kartmata, et minu tervisele see halvasti mõjub või et mõni kala selles ära sureb,” sõnas Vaino.

Praegu puudub tema hinnangul kalakasvatajatel tuleviku osas kindlus. „Võitleme iga päev odava Norra lõhega ja kogu aur kulubki sellele,” mõtiskles mees.