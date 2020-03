Jahimehed taotlevad huntide murtud jahikoerte eest riigilt kompensatsiooni

"Et ka jahil hukkumise korral kompenseeritaks ka jahikoeri, kes on jahil ja täidavad näiteks seakatku ülesandeid, mis on riigi poolt meile käsuna antud," ütles seltsi tegevjuht Tõnis Korts "Aktuaalsele kaamerale", viidates sellele, et koeri kasutatakse metsseajahil, mis on jahiseltsidele pandud riiklik kohustu