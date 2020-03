Maaülikool tõusis oma valdkonnas 50 parima ülikooli sekka

Kui viimastel aastatel on maaülikool kuulunud „QS World University Rankings by Subject“ edetabelis põllumajanduse ja metsanduse valdkondades kohtadele vahemikus 51 – 100, siis uute andmete põhjal on ülikool tasemelt tõusnud 50 parima sekka. Ilma konkreetse positsioonita on edetabelis esile tõstetud veel kolm maaülikooli valdkonda: veterinaar-, keskkonna- ning maa- ja veeteadused.

Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaasseni sõnul on maaülikool ajanud läbi aastate kindlalt oma rida, edendades ja väärtustades omi valdkondi.

„Edetabelikoht ei ole tulnud kergelt ja see on järjepideva sihikindla pingutuse tulemus. See on tunnustus eelkõige ülikooliperele suure ja kõrgetasemelise töö eest. Aitäh selle eest!“ lausus Klaassen.