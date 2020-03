Lihtne matemaatika: Eesti põllumehed on euroliidus endiselt vaeslapse osas

Tellijale

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus selgitas, et Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku ühtlustada makstavaid toetusi. Liikmesriikidel, kelle toetused jäävad alla 90 protsendi Euroopa Liidu keskmisest, hakatakse neid tõstma. „Ehk jõuame natuke lähemale keskmisele tasemele. Uuel ­perioodil on otsetoetusi Eesti põllumehele juurde tulemas ligi 270 miljonit eurot. See tundub väga suur summa, kuid paraku ei arvestata siin elukalliduse tõusuga – raha väärtus 2027. aastal ei ole enam kaugeltki sama, mis 2014. aastal,” ütles ta. „Kui praegu on Eesti põllumehe otsetoetused kaks kolmandikku sellest, mida saavad põllumehed Euroopas keskmiselt, siis tänu planeeritavatele muudatustele jõuaksime eelarveperioodi lõpuks 10 protsendi võrra soovitule lähemale. Asi edeneb tõesti kukesammudega!”