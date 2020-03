Setomaa toiduelamus jõuab 2,1 miljoni sakslaseni

Maagõkõsõ peakokk Sirje Kruusamäe pakkus esmalt Hartwigile valiku toite oma menüüst. Proovida sai kodurestorani firmarooga – haugikotlette, lisaks sibulapirukat, millega Kruusamäe on korduvalt Seto Kuningriigi pirukameistriks valitud ning loomulikult sõira, Setomaa tunnustoitu. Järgmisel päeval pidi Hartwig Maagõkõsõ köögis need samad road ise valmis tegema. Enne seda sai ta käia poes ja turul hankimas neid toiduained, mida ta arvas vajavat.

„Hartwigi jaoks oli kõige raskem aru saada, mis on sõir. Ega ta vist polekski ära arvanud, millest see tehtud on, kui poleks Võrus turunaiste käest järgi uurinud. Värske haugi andsime talle ka kohapeal kätte, seda poleks saanud turunaiste käest ostagi. Mina leian, et Hartwig sai kõikide roogadega kenasti hakkama. Kui mina teen sibulapirukat pärmitainapõhjal, siis tema tegi muretainapõhja. Aga maitses väga hästi!“