Lahjem rotimürk on põhjustanud näriliste buumi

Tomsoni arvates on üks põhjus see, et rotimürgid ei pruugi iga kord toimida. "Rotid ainult naeravad nende mürkide peale," sõnas mees Pealinnale antud kommentaaris.

Rottide hävitamisega tegeleva ettevõtte Rentokil juht Toomas Trei ei tõi välja rottide rohkuse kolm põhjust: kliima soojenemine; tõsiasi, et mürgid, mida eraisikud osta saavad, on muutunud lahjemaks; rotid on mürgile resistentsed. "See, mis mõned rotipõlvkonnad tagasi kõik maha võttis, ei mõju enam," rääkis Trei. "Nad võivad süüa kas või hobusekoguseid, aga midagi ei juhtu."

Kodus kassi pidamine on Trei hinnangul kõige parem näriliste tõrje. "Ainuke häda, et tõukassid ei püüa ju hiiri ega rotte," lisas ta.