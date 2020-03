Linnugripi oht: rändlindude saabumine teeb linnukasvatajad ärevaks

Lindude gripp on väga nakkav lindude viirushaigus. Tegu on haigusega, mis kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, sest põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku kahju, kirjutab Veterinaar- ja Toiduameti peaspetsialist Kärt Jaarma Maablogis.

Veebruari lõpu seisuga on lindude grippi diagnoositud kokku kaheksas Euroopa riigis – Poolas, Saksamaal, Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Rumeenias, Bulgaarias ja Ukrainas. Esimene taudikolle tuvastati Poolas ning praeguseks on haigus levinud Kesk-Euroopa piirkonda.

Kuna talv pole sellel aastal väga karge olnud, siis võivad rändlinnud Eestisse naasta ka tavapärasest varem. Seetõttu on oluline märkida, et lindude gripi viirus säilib elujõulisena ka madalatel temperatuuridel. Näiteks lindude väljaheidetes võib viirus temperatuuril 4 ºC püsida nakatamisvõimelisena vähemalt 35 päeva. Kõrgetel temperatuuridel viirus hävib.

Eesti linnukasvatajad toovad Eestisse ühepäevaseid linde sertifikaadi alusel ning see on Veterinaar- ja Toiduameti kontrolli all. Paraku aga ei teadvusta paljud inimesed, et lindude gripp levib ka haudemunade ning sulgede kaudu. Seega ei tohiks tuua gripi levikupiirkondadest kaasa loomseid saadusi nagu suled, munad ja liha.