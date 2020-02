Väätsal avati 1038kohaline lehmalaut

Ringkäigul laudakompleksis tutvustas Väätsa Agro AS juhatuse liige ja Trigon Dairy Farmingu looma- ja taimekasvatuse juht Lenno Link nii lehmade elu laudas kui ka lüpsmisprotsessi. „Tipptoodangut andvate lehmade silo on teise koostisega kui kinnistel lehmadel. Teie teete vahet silo värvis, meie koostises,“ selgitas ta. Lüpsikaruselli juures kõneles ta, et lüpsil käib üle 2000 lehma ja korraga on lüpsikarusellil tööl kolm lüpsjat. „Lüps toimub kolm korda päevas ja vajadusel saab lüpsikarusellil kiirust veel tõstagi,“ kinnitas ta.