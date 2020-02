Puitkastid võivad endas peita ohtlikke taimekahjustajaid

Väljastpoolt Euroopa Liitu pärit puidust pakkematerjali erikontroll on ellu kutsutud Euroopa Komisjoni määruse 2019/2125/EL alusel, et vältida taimekahjustajate sissetoomise ja levimise riski.

Kontroll eeldab juurdepääsu kogu koormas või konteineris olevale puidust pakkematerjalile, et veenduda, kas see on vaba taimekahjustajatest ning vastab Rahvusvahelise Fütosanitaarmeetmete Standardi (ISPM) nr 15 nõuetele.