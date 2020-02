Politsei ootab kauplusevarguste kohta vihjeid

Valdav enamus neist on seejuures toime pandud just Lõuna-Eestis.

Lõuna prefektuuri politseikolonelleitnant Margus Sassi sõnul on kõnealuse varguslaine harjumuspärane muster selline, et öisel või varahommikusel ajal lõhutakse hajaasustusega piirkonnas kas kaupluse või tankla aken, uks või selle lukk, tormatakse kiirelt sisse ja võetakse esimene kättejuhtuv ning kergelt kättesaadav asi ning põgenetakse enne kui süütegu avastatakse või turvafirmale häire jõuab.

Politseijuht lisas, et seni sündmuskohtadelt kogutud info ning nende paarikümne varguse sarnane käekiri annab politseiuurijatele põhjuse kahtlustada, et nende tegude taga on ühed ja samad isikud. Politseitöö nende varguste asjaolude ning kurjategijate tabamiseks jätkub.