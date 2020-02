Sooja talve mõju: metsakahjud jäävad väiksemaks

"Ka peaks rõõmustama metsaomanikud ja jahimehed, sest metsakahjud jäävad olemata ja jahimehed ei jää selles süüdi, et looduses vabalt elav põder sööb kellegi metsa ära," selgitas Vahtramäe Pealinnale antud kommentaaris, et olenevalt piirkonnast on 80-90% põdra toidust võsa ja meile mittevajalik paju.