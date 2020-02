Riigikohus: poollooduslikke kooslusi hooldavaid põllumehi ei tohi lisatingimustega üle koormata

Kolleegium leidis, et amet on lisakohustust pannes teinud kaalutlusvea. Kuigi on tõsi, et kaitsealuste linnuliikide elupaikade säilitamise kasuks räägib kaalukas avalik huvi ning puittaimestiku eemaldamine on selle eesmärgi saavutamiseks põhimõtteliselt sobiv meede, kuid taotlejale lisakohustusi pannes tuleb arvestada ka sellega, et toetuse eesmärgiks on innustada põllumajandustootjaid teenima ühiskonda tervikuna, võttes kasutusele põllumajandustavasid, mis aitavad leevendada kliimamuutusi ning on ühitatavad keskkonna, maastiku, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitsega.