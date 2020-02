Kõige vanemad traktorid töötavad Eesti saartel

Diilerite hinnangul on suur tagasilöök traktorimüügis otsene järelkaja tõsiasjale, et 2019. aastale eelnenud kolm aastat olid kõik põllumehele rasked, tuues kohati lausa ikaldust ja sellest tulenevalt väiksemat sissetulekut.

Kõige enam müüdud traktorimark oli mullu 235 hj võimsust arendav Valtra T254, kaubaks läks selliseid 15 tükki, järgnes mõnevõrra väiksem 125hobujõuline John Deere 5115R (12) ja New Holland T7.270AC (10), mille võimsus on 270 hj.

Traktorite keskmine vanus on 23 aasta ringis, MTZ- traktorite keskmine vanus ületab 30 aastat, aga näiteks Fendtil ja Claasil on see kogu Eesti kohta 6,9, New Hollandil 8,6, John Deere'il 9,4 ja Valtral 10,1 ja Massy Fergusoni puhul 13,9 aastat.