Seemnete ostmine ennustab majandusolukorda

„Meie poed liiguvad vastuvoolu. Kui majandusel läheb kehvemini, muutub isetegemine taas populaarsemaks,” selgitas ta. „Murulappidest saavad jälle peenrad ja ise toodetakse omale köövivilja. Vastupidi, kui majandusel läheb hästi, ostetakse vajalikku kraami rohkem poest. See on eestlaslik alalhoidlikkus, mis lööb välja, kui tulevik on ebakindel.”

Asjaolu, et praegu on tagaaiamoes endiselt suured murulapid, näitab Soasepa sõnul mõneti just seda, et meil läheb hästi. „See on ajastu märk,” sõnas ta.

„Ometi on ka aiandusfännid, kes kasvatavad vajamineva seemnest valmis ja sügisel teevad hoidiseid, täiesti olemas. Üha rohkem tuleb peale isetegemisest huvitatud noori ehk seda, et meie poodide peamine ostja on endiselt keskealine naisterahvas, öelda ei saa. Enam ei saa,” võttis ta kokku.