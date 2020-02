Riigimetsa lisandus üle 300 kilomeetri uusi metsateid

Nii mõnelgi seenelisel on suu imestusest lahti vajunud, kui näeb keset metsa ehitatud uhket teed, mis justkui kuhugi ei vii. Ilmselt on tegu RMK metsateega, mis on rajatud peaasjalikult eesmärgiga, et metsamaterjali oleks võimalik iga ilmaga metsast välja vedada pinnast kahjustamata.