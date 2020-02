Põhjanaabrid soovivad turba kasutamist radikaalselt vähendada

Helsingin Sanomat kirjutab, et turba põletamise vähendamine on valitsuse suurim eesmärk, et saavutada endale võetud kohustus vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni. Kui lõpetada turba kasutamine energiatootmises täielikult, väheneks riigi süsinikdioksiidi heitekogus aastas 7 millioni tonni võrra, mis on rohkem kui aastane heitkogus, mida tekitavad sõiduautod.