Kargetel päevadel kohtab metsas haldjajuukseid

Kuid selles loos võtan vaatluse alla raskemini tabatava nähtuse, sest seda võib kohata metsades, eriti võsas (pajustikus). See meenutab lumivalgeid juukseid, villa või õhulist vatti. Niisiis, mis on haldja- või inglijuuksed, nagu neid nimetatakse, ja kuidas need tekivad?

Hilissügisesel ja eeltalvisel ajal (ilma järgi praegugi) võib metsade ja võsa, eriti pajustiku vahelt leida peamiselt maapinnal kõdunevatelt lehtpuuokstelt valgeid nn haldjajuukseid. Neid moodustisi nimetatakse veel libahärmatiseks, külmalilledeks, jäävillaks ja jäähabemeks. See loodusnähtus olevat seotud ühe üdikulaadse seenega. Üdik ehk üdiseen ehk ­pärisüdik (Pseudohydnum gelatinosum) on kandseente hulka kuuluv seeneliik, kuulub üdiku Pseudohydnum perekonda, on söödav.

Keskendudes keskkonnatingimustele, siis haldjajuuste teke eeldab kindlaid ilmaolusid, muu hulgas õhutemperatuuri umbes 0 °C ümber. Sobivatel tingimustel võivad need, kes käivad rohkem võsa vahel ja iga ilmaga (metsamehed, jahipidajad, matkajad, retkejuhid, orienteerujad), haldjajuukseid üsna tihti leida. Kes aga metsa ja võsa vahele praegusel ajal ei satu, neid ka ei näe. Nii võib jääda mulje, et tegu on millegi ebatavalise ja harvaesinevaga. Sobiva substraadi vajalikkuse tõttu tekivad haldjajuuksed sobilikel tingimustel ikka üldiselt ühtedes ja samades kohtades.

2015. a tuli teadusuudis, et seda nähtust ikkagi põhjustavad seened. Alfred Wegener, keda tuntakse eelkõige mandrite triivi teooria autorina, oli esimene, kes seostas nähtust hallitusseenega. Täpsemalt, Šveitsi teadlane Gerhart Wagner ja kolleegid selgitasid välja, milline seeneliik konkreetselt inglijuuste moodustumisel osaleb ja kuidas täpsemalt see juuksesarnaseid moodustisi loob. Uurimuse kohaselt stabiliseerib hallitusseen nimetusega Exidiopsis effusa peenikesi jää­kristalle muu hulgas sel moel, et ei lase neil taaskristalliseeruda. Puude tüved jäätuvad ilma seente osaluseta samal määral kui nende osalusel, kuid ilma seenteta moodustab jää puule tavalise koorikulaadse struktuuri.