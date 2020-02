Kõpu tuletorni uus latern paistab 48 kilomeetri kaugusele

Kõpu tuletorn on üks kolmest maailma vanimast siiani järjepidevalt toimivast navigatsioonimärgist ning on meremeestele ohutut koduteed näidanud juba aastasadu. Kõpu tuletorn hoiatab poolsaare lähivetes oleva Hiiu madaliku, rahvasuus ka Suurrahu eest. Navigatsioonimärke, sealhulgas tuletorne haldab ja korrastab veeteede amet.

Veeteede ameti navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja Andry Rütkinen selgitas, et tööde käigus moderniseeriti nii põhi- kui reservsüsteem ning tule töö viidi täielikult üle kaasaegsele LED lahendusele. Asendati kõik seadmed, välja arvatud ajaloolise väärtusega klaasläätsega latern, mis on Eestis kasutusel ainult Kõpu tuletornis.

"Meile teadaolevat on Kõpu tuletorni navigatsioonituli moderniseerimise tulemusel kogu maailmas kõige suurema valgustugevusega, kus kasutusel LED lahendus. Kõpu tuletorni uus põhituli on nähtav umbes 26 meremiili (umbes 48 km) kauguselt ning reservtuli 19 meremiili (umbes 35 km) kauguselt," ütles Rütkinen.

Vajadus tuletorni laternasüsteemi moderniseerimiseks tulenes eelkõige seadmete vanusest ja veeteede ameti võetud suunast viia kõikide navigatsioonimärkide tuled üle LED lahendusele. "Kõpu tuletorni põhisüsteemi tule seadmed on sõltuvalt seadmest 15-25 aastat vanad ning kõikidele seadmetele ei leidunud enam asendust. See tõi endaga kaasa riske ning viimastel aastatel sagenesid ka seadmete rikked," selgitas Rütkinen. Edaspidi jääb ära ka pidev lampide asendamine, mida seni pidi tegema iga 2-3 kuu tagant, samuti väheneb oluliselt, umbes 10 korda, tuletorni energiatarbimine.

Lisaks toimivale navigatsioonimärgile on Kõpu tuletorn ka arhitektuurimälestis ning on valitud rahvusvahelise organisatsiooni IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities ehk Rahvusvaheline Meremärkide ja Tuletornide Administratsioonide Liit) poolt maailma TOP 100 silmapaistvamate ja erilisemate tuletornide hulka.