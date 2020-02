Rahvusvahelise taimetervise aasta viib õpilasteni rändnäitus

Päeva avanud maaeluminister Arvo Alleri sõnul on taimetervise aasta hea võimalus rääkida taimetervisest ja selle olulisusest. „Taimed on inimese jaoks väga tähtsad – nad on meile toiduks, toodavad hapnikku ning loovad elukeskkonna meie ümber. Seetõttu on oluline teadvustada, et taimetervis puudutab meist igaüht otseselt,” sõnas minister Aller.