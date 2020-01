Mahetootja: mahemunadel on oma turunišš ja see kasvab jõudsalt

Tartumaal Võnnus tegutseva Võnnu Mahetalu kanalast kostab reibast kaagutamist ja sekka kuke kiremist. Seltskond sulelisi veedab praegu, talvel, aega kolhoosiaegsse laudahoonesse rajatud kanalas. Osa kanarahvast on koha sisse võtnud õrtel, osa parasjagu pesades munemas ja osa siblimas. Suvel on nende päralt siinne avar hoov.

Talu sakslasest peremees Lennart von Moller kõneles, et tema väikefirma pole konkurent suurtele munatootjatele, vaid mahetootjana on tal täiesti oma nišš turul olemas. „See on kasvamas nii jõudsasti ja me peame kõvasti pingutama, et nõudlusega kaasas käia.” Võnnu Mahetalu munad on müügil Rimi keti suuremates poodides, Tartu Coopi poodides ja veel mõnel pool.

Moller alustas Võnnus talupidamist seitse aastat tagasi, kanu oli siis 500. Algusest peale oli idee pidada kanu just mahedalt. Õigupoolest tingis selle majanduslik olukord – mahetootmine on võimalus siis, kui pole raha suurteks investeeringuteks. Võnnu Mahetalus on ruumi 6000 kana jaoks, kuid von Moller sõnas, et tegelikult polnudki eesmärki nii suureks kasvada.

„Väga paljude perefirmade jaoks on murdepunkt see, kui nad peavad hakkama tööjõudu palkama. Sama on ka meil. Ühelt poolt avab see kasvuvõimaluse, kuid teisalt toob alati kaasa uusi probleeme.”

