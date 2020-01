Läänemaal murdsid hundid elumajade lähedal kitse

Linnamäe jahimehe Hugo Petersoni sõnul on loomulik, et hunt murrab kitse, aga ebaloomulikuks peab ta seda, et murdmine toimus elumajadele nii lähedal. „Lasteaiani on sealt 300–400 meetrit, elumajad sealsamas kõrval,” lausus Peterson Lääne Elule antud kommentaaris.