Pöörane talv: vahtral mahl juba jookseb

Mina arvan, et õige kevad algab siis, kui vahtramahl hakkab vahtrapuust jooksma ning pakub meile kosutavat ja vitamiinirohket janukustutajat. Rahvatarkus ütleb sedagi, et vahtramahl on naistele väga kasulik ning selles vitamiinipommist saab vitamiine TERVEKS AASTAKS! Hinnakem looduse võlusid. :)

FOTO: Siiri Heindla