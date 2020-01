Lumeta talv talvsespordi Mekas asuvaid turismitalusid liigselt ei muserda

Tellijale

„Talvel oleks lumi tore,” tõdes Valgamaal Otepää vallas asuva Väike-Trommi turismitalu peremees Alvar Koik. Paljud nende püsikliendid on suusainimesed ja praegusel lumeta talvel on neid, kes ütlevad: lund pole ja seekord ei tule. „Võrreldes eelmise aastaga on seis kehvem, tuleb tunnistada. Aga kurtma peaks siis, kui keegi enam ei tule,” kõneles Väike-Trommi peremees.

„Õnneks on firmasid, kes broneeringut ei tühista, leiavad mõne muu tegevuse,” lisas Koik. Selle juures on neile suureks abiks Loodusturism eesotsas Imre Arroga, kes korraldab tõukeratastega matku Kääriku ja Pühajärve ümbruses.

Kuplilisel Haanjamaal Suure Munamäe taga Vaskna järve ääres asub Vaskna turismitalu, mille perenaine Margit Utsal märkis, et nende turismitalu kurta ei saa. „Õnneks kõik, kes on broneerinud, on meile tulnud, olenemata lumest. Enamik on püsikliendid, kes on juba aastaid meie juures käinud ja ka lume puududes pole meid maha jätnud.”