Põllumajanduskoja nõukogu uus esimees on Sivar Irval

Irval rõhutas ühtlasi, et tema jaoks on väga oluline kohalik Eesti toit eestimaalaste toidulaual ja ka meie toiduainete eksport, mille kaudu suudame tagada meie rahvale parema elujärje. „Soovin, et ka Eesti poliitikud teadvustaksid üha enam, kes tagavad meile kõikidele kolm korda päevas kvaliteetse toidu!“ lisas Irval.

Põllumajanduskoja uus nõukogu esimees Sivar Irval on koja liikmesettevõtte AS Dimedium nõukogu liige ja Eesti Suurpõllumeeste Klubi president. Varasemalt on ta olnud AS Remedium ja AS Dimedium juhatuse esimees, Virumaa Põllumeeste Liidu juhatuse esimees ning üheksa aastat juhtinud ka Eesti Kalakasvatajate Liitu. Ta on õppinud Eesti Maaülikoolis veterinaarmeditsiini.