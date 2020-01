Eestis koorunud sookurgede rännutee üllatas teadlasi

Eestis on märgistatud värviliste jalarõngastega viimase 30 aasta jooksul 408 sookurge. Alates 2009. aastast on Eesti Maaülikooli teadlased sookurgede rände uurimisel aktiivselt kasutanud ka satelliitsaatjaid.

Saatjatega märgistatud 35 lindu on olulisel määral täiendanud meie teadmisi sookurgede rändest, kinnitas EMÜ keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetooli lektor Ivar Ojaste. "Kui arvata, et tänaseks on kurgede kohta kõik selge, siis põnevamad momendid alles hakkavad avalduma ning ikka veel suudavad kured teadlasi üllatada," selgitas ta maaülikooli kodulehel.