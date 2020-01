Šoti põllumehed soovivad veganitele vastu astuda

Veganuary on kampaania, millega propageeritakse loomsete toodete vältimist aasta esimesel kuul jaanuaris. Kampaania sai alguse 2014. aastal ja on muutunud aina populaarsemaks ning selle korraldajate sõnul on juba tuhanded inimesed vahetanud liha- ja piimatooteid taimepõhise dieedi vastu, vahendab BBC.

Šotimaa põllumajandustootmise rühmitus üritab arutelusse tasakaalu tuua. Gwen Chalmers, kes on 20 aastat Aberdeenshire'is New Deeri lähedal põldu harinud ja loom kasvatanud, sõnas, et nagu paljud põllumehed, peab ta üha enam oma eluviisi kaitsma, eriti Veganuary sarnaste kampaaniate ajal.

“Me tunneme, et oleme rünnaku all. Nad (veganid - toim) on väike vähemus elanikkonnast, kuid neil on kõva hääl,” lisas ta.

Chalmersi sõnul on oluline, et ka põllumajandustootjad oma seisukohti tutvustaks ja avaks oma tootmise uksed, et inimesed näeks, millega farmetid igapäevaselt tegelevad ja milliseid pingutusi teevad, et tootmine oleks keskkonnasäästlikum.

"Igal inimesel on õigus oma arvamusele ja ma ei ole taimetoitlaste vastu, kuid usun tasakaalustatud toitumisse. Vajame nii liha, köögivilju kui teravilja - see kõik toimib tervikuna,” lisas ta.

Šotimaa loomalihakasvatajaid ühendava organisatsiooni QMS andmetel ostab 94% Suurbritannia leibkondadest endiselt liha, kala ja linnuliha igal nädalal.

Ühing soovib tuua Veganuary kampaania kõrvale ka teemad, miks on kasulik loomaliha tarbida.