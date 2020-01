Baltikumi põllumeestel on kliimamuutusest vaid võita

Tänavune soe talv ei pane Viljandi- ja Järvamaal teravilja kasvatavat Mägede OÜ juhti Raido Allsaaret muretsema. Vastupidi, nii võiks tema meelest lausa jätkuda, sest põllumehele on praegune olukord põldudel täitsa normaalne. „Palju hullem on, kui nüüd tuleb järsku talv paksu lume või suure külmaga, siis on põhjust muretseda,” lausus ta. Paks lumi külmetamata põllule võib kaasa tuua taimepealse osa haigused, mis viivad taime hukuni.

Seni maad katnud väikesed lumesahmakad ei tee hullu ka edaspidi. Need pole Allsaare põldudele tekitanud isegi ühtegi loiku. Seegi on vaid hea, sest loikudega põldudel võivad kaasneda kahtepidi mured. „Kui külmetab, siis loigu all olev taim võib kergesti hukkuda. Kui loik püsib põllul liiga kaua, tekib taime mädanemise oht. Kuid siiani kaob minu põldudel vihmavesi küll kõik kuhugi ilusti ära,” kõneles ta.

Väike külm teeb head

Veel märkis ta rahulikul häälel, et erakordsust ei maksa tänavuses talves väga näha. „Sarnane talv oli siin kaks või kolm aastat tagasi, ei mäletagi aastat nii täpselt, aga seda küll, et siis haisesid jaanuari alguses rapsipõllud tohutult. Praegu põllud ei haise. Tähendab, siis oli ilmastik veelgi hullem,” nentis ta. Samas ei tähenda taimede maapealsete osade mädanemine kohe nende hukku, vaid ainult maapealse osa hävimist, kevadel hakkab kõik kenasti uuesti kasvama.

Nii loodab Allsaare nüüdki, et kui külma veel tuleb, siis vähehaaval ja rahulikult koos lumega, sest väike külm on taimele hea. „Talvekülm hävitab kahjurputukaid, sest haiguste levikut põldudel ei saa praeguses olukorras tõesti prognoosida. Oleneb, kuidas keegi seemne enne külvi töötles ja kuidas sügisel põldudesse panustas,” täpsustas ta. Allsaarel on selleski osas süda rahulik, vähemalt seni. „Jälgin rahulikult looduse edasist kulgu ja loodan parimale,” sõnas ta.

Parimale loodab ka Põlvamaal teravilja kasvatav Peeter Paalman. „Praegune talv küll talve ei meenuta, aga seni, kuni põllud püsivad ilusad rohelised, pole hullu midagi,” kinnitas ta.

Nii loodab Allsaare nüüdki, et kui külma veel tuleb, siis vähehaaval ja rahulikult koos lumega, sest väike külm on taimele hea.

Külma võiks Paalmani meelestki rohkem olla, juba ainu­üksi kahjurite pärast, keda korralik talvekülm hävitab, aga kui seda pole tänavu ette nähtud, siis pole. „Pole ma veel näinud, et ükski aasta oleks toonud põllumeestele ideaalseid tingimusi. Nii tuleb rahul olla, sest halb praegune olukord ju pole.”