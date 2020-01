Kärntõbi ohustab soojal talvel koduloomi tavapärasest rohkem

Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts sõnas Vikerhommikule antud intervjuus, et soe talv on looduses nii halb kui hea. “Toidutingimused on paremad, toitu saab kätte. Kiskjad samas ei saa nii lihtsalt toitu kätte, sest toit saab eest ära põgenda,” loetles ta.

Sooja talveilmaga levivad paraku paremini ka haigused. “Kui on külmad talved, siis kärntõvekahjustusega loomad, näiteks hundid, rebased, hukkuvad, sest karvkate on ikkagi mõeldud selleks, et neid külma eest kaitsta, hoida energiat,” selgitas Korts ja lisas, et kui on külm talv, siis looduslik valik sorteerib haiged isendid välja, sooja talve tõttu on viirusekandjaid rohkem ja seega on rohkem ohustatud ka koduloomad.