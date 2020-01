Nädala esimene pool püsib kevadisena

Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Hommikupoolikul tugevneb edela- ja läänetuul 7-13, rannikul puhanguti 15-18 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 7-13, rannikul puhanguti 15-18 m/s. Sooja on 2-5 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Sajab vihma, kuid õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne- ja loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.