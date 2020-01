Grüne Woche Eesti stendi fookuses on kodumaine kala

„Eesti toiduained on juba 27. korda esindatud Grüne Wochel ning aja jooksul oleme sellel põllumajanduse ja toiduvaldkonna suursündmusel leidnud oma kindla koha. Berliinis toimuv esinduslik näitus annab meile suurepärase võimaluse oma riigi, toidu ja turismivõimaluste tutvustamiseks,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sellel aastal on Grüne Woche messil esindatud 40 Eesti ettevõtte tooted.

„Pärnumaa oli möödunud aasta alguseni Eesti toidupiirkond, mille parimad maitsed jõuavad messil ka sakslaste toidulauale. Eesti kalarestorani menüüst leiab toite ja suupisteid kohast, siiast, vimmast, räimest ja angerjast. Külastajatele pakutakse lihtsaid ja koduseid Eesti rannarahva maitseid kvaliteetsest Eesti kalast ja toorainest. Pearoa tooraineks olev Eesti koha on oluline ekspordiartikkel nii Saksamaa kui teiste Lääne-Euroopa turgudel,“ ütles Liivi Lahe Kalanduskogu tegevjuht Esta Tamm.

Eesti väljapaneku kujundus lähtub meie puhtast loodusest, kaunist metsast ja Eestile omastest loodusandidest. Lisaks traditsioonilisele tootevalikule on tänavu rohkem tähelepanu pööratud kalale. Kogenud reisikonsultandid tutvustavad messikülastajatele Eesti turismivõimalusi, külastajatele korraldatakse publikumänge ja stendil loob meeleolu ansambel Väliharf.

Eesti toitu ja turismivõimalusi tutvustava väljapaneku leiab Berliini messikeskuse hallist 8.2. Esmakordselt on hall 8.2 pühendatud täielikult Põhja- ja Baltimaadele – Eesti messinaabriteks on Soome, Läti, Leedu, Taani, Rootsi ja Norra väljapanekud. Tänavu on messi ametlikuks partnerriigiks Horvaatia.