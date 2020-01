350 linnaaednikule tuleb lisa: pealinlastest rohenäpud saavad toetust küsida

Esimene taotlusvoor on avatud ja selle tähtaeg on 1. veebruar. Taotlusvooru peamine eesmärk on soodustada jätkusuutliku eluviisi ja keskkonnateadlikkuse kasvu linlaste seas.

Praeguse seisuga tegutseb Tallinna kümnes kogukonnaaias kokku ligi 350 linnaaednikku. Kogemus on näidanud, et erinevate taimede kasvatamine kõnetab linlasi sõltumata nende vanusest, kultuurilisest, keelelisest või sotsiaalsest taustast.

Uute kogukonnaaedade loomise puhul on toetuse saamise eelduseks juba MTÜ-na moodustunud huviliste tuumik, kes on valmis tulevast kogukonnaaeda eest vedama ja teisi huvilisi kaasama. Lisaks on olemas sobilik asukoht, mille maaomanikuga on tehtud vajalikud kokkulepped.