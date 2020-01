Hiiumaa lautades kasvab ilmselt ainult üks siga

Selleks, et Hiiumaa ka jääks katkust puutumata, ei ole juba aastaid lubatud mandrilt saarele uusi sigu tuua. Niisiis ongi sigade arv tasapisi kokku kuivanud, kirjutab Hiiu Leht.

Kui veel hiljaaegu oli seakasvatajaid mitu, siis praeguseks on alles vaid üks. Sel ühel seakasvatajal, Marek Maaril, omakorda on vaid üks siga. Võib kõlada uskumatuna, kuid vähemasti ametlikel andmetel on terve Hiiumaa peale üks ainus siga.