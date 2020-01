Virumaa põllumehi hakatakse keskkonnaalaselt koolitama

„Põllumajandustootmine võib oluliselt mõjutada veekogude seisundit. Ida-Viru alamvesikonnas on määratletud 18 veekogu, mille seisundit põllumajandus mõjutab. Aastaks 2021 on prognoositud põllumajandusliku hajukoormuse püsimist samas suurusjärgus või halvemal juhul ka mõningast suurenemist," kõneles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja keskkonnavaldkonna juht Riina Maruštšak.

Olulise meetmena põllumajandusest lähtuva koormuse suurenemise vältimiseks on tema sõnul põllumajandustootjate veemajandusprobleemide ja veekaitsemeetmete alase teadlikkuse suurendamine. Seoses sellega on projektis ette nähtud mitmeid tegevusi, mille elluviimisesse põllumajanduskoda panustab.

Projekti oodatud tulemus on, et 2028. aastaks on kokku koolitatud 540 põllumajandustootmisega tegelevat isikut, sh 60 konsulenti.