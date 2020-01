90% Eesti lammaste villast läheb hävitamisele

Uuring toob välja, et Eestis on villatööstuse olukord paranemas – viimastel aastatel on tegevust alustanud kolm villavabrikut ning peagi avatakse Läänemaal veel üks. Siiski on hetkel veel reaalsus, et umbes 90% kodumaisest lambavillast hävitatakse, kuna villa töötlemine on aeganõudev ja tihti mittetasuv.