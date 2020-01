Loodusgiid: kaitsealal asuva erametsa omanik peaks turismitulust osa saama

Ruukel toob välha, et turismile kõige kriitilisemaks küsimuseks on kaitsealustes riigimetsades, looduskaitsealadel ja rahvusparkides igasuguse raie lõpetamine. “Erametsades on tarbe- ja küttepuidu varumine kaitsealadel mõistlik. Samuti on õigustatud eraomanike ootus turismist tõusvast tulust osa saamisele. Kui minu metsas on näiteks kakkude ja rähnide kodu ja ma jätan selle neile alles, siis iga-aastane sissetulek linnuvaatlejatelt võib ületada ühekordse puidutulu,” toob ta välja.