Soe talv ei lase nastikul magada

Abaja küla Järje talu peremees Eero Kaarel meenutas, et see oli 2. jaanuaril veidi pärast keskpäeva, kui perenaine selle pildi tegi. „Siuke kena roomaja meil õues oli,” lausus ta ja rääkis, et tegu on õigupoolest nende suvekoduga ja suviti on nastik ikka seal olnud. „Aeg-ajalt näitab ennast, meid ta ei sega ja meie laseme tal ka rahus toimetada.”