Riigil puudub ülevaade, milliseid sorte Eestis kasvatatakse

Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna nõunik Kristiina Digryte ütles Maatunnile antud intervjuus, et Eesti on üks Euroopa Liidu liikmesriik ja Eestis võib kasutada põllumajandustootmises igasuguseid sorte.

“Tegelikult riigil puudub täielikult ülevaade, milliseid sorte siis reaalselt tegelikult põllumajandustootmises kasutatakse: kas on Eestis aretatud sordid, kas on Eestis sertifitseeritud seemnest sordid, kas on mujal riikidest sisse toodud,” sõnas ta.

Lisaks on need andmed vajalikud, et parendada Eesti sordiaretust. “See annab teabe, millised sordid on nõutud, milliseid oodatakse põllumajandusmaastikul,” lisas ta.