Kui kaua Roundupi veel kasutada võib?

Glüfosaat on toimeaine, mis on mitme mitteselektiivse herbitsiidi põhikoostisosa. Seda kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks. “Kahtlemata on tegu ühe olulise toimeainega põllumajanduses kogu Euroopa Liidus, niisamuti Eestis, kuna glüfosaat on väga tõhus toimeaine ja selle kasutusala põllumajanduses on lai.”