Maaeluminister: kliimamuutuste leevendamiseks vajavad põllumehed riigi tuge

„Me peame uuendama oma majandust ja arendama tehnoloogiaid nii, et see tooks kasu kõigile. Põllumajandus peab muutuma keskkonnahoidlikumaks ning rohetehnoloogiad peavad saama meie tuleviku majanduskasvu vundamendiks,” sõnas peaminister Ratas.

Ta rõhutas, et juba tänavuse riigi eelarvestrateegia arutelul peab väga tugevalt arvestama kliimapoliitikaga.

„Samas saab põllumajandussektor omalt poolt anda panuse, et kliimamuutusi leevendada ja nendega kohaneda. Eelkõige on seda võimalik teha läbi happeliste muldade neutraliseerimise, sõnnikukäitluse parendamise, taastuva energia kasutamise ja energiasäästu ning täppisväetamise. Selleks, et hinnata olukorda põllumajandusettevõtetes ja hinnata erinevate praktikate ja tehnoloogiate mõju kliimamuutustele, tuleb läbi viia auditeid, uuringuid ja pilootprojekte. Kõigi nende väljakutsetega toimetulekuks vajab põllumees ka olulist riigi poolset tuge,” lausus Aller.