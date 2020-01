Aasta loom võib öösel pintslisse pista 300 sääske

Lisaks on ta hea tolmeldaja ja seemnete levitada. Lennuk tõi R2 hommikuprogrammile antud intervjuus välja, et Ameerikas tehti uurimus, kus uuriti, et kui nahkhiiri peaks asendama põllumehed, siis peaks selleks kulutama umbes 50 miljonit dollarit.

Teiseks müüdiks on see, et nahkhiired imevad verd. Tema sõnul on tõesti kolm liiki, kes seda teevad, kuid need elavad Kesk-Ameerikas. Kui kokku on nahkhiiri 1400 liiki, on see kaduvväike osas. “Eestis ei tasu sellist asja karta, et nahkhiir tuleb verd imema,” lisas ta.