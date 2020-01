Läänemerel talvituvad arktilised veelinnud loetakse lennuki abil kokku

Läänemeri oma arvukate meremadalikega on oluline talvituskoht arktilistele veelindudele. „Näiteks on kahaneva arvukusega aul (Clangula hyemalis) üks liikidest, kelle edaspidine saatus oleneb suuresti Läänemere elukeskkonna kaitsest,“ kirjeldas elurikkuse ja loodusturismi õppetooli peaspetsialist Leho Luigujõe.

Luigujõe lisas, et kuna linnud on väga mobiilsed, nõuab nende loendamine hästi läbimõeldud ja koordineeritud tegevust, et vältida topelt loendusi. Selline sünkroniseeritud loendus eeldab tihedat koostööd erinevate riikide vahel. „Eeltöö selleks on kestnud juba aastaid,” täpsustas ta.