Mullune õppetund: igast pritsist ei pea ametile teada andma

“Põllumajandusamet (PMA) jätkab tihedat koostööd taimekaitsevahenditega seotud ettevõtete, kasutajate, koolitajate, õppeasutuste ja kohalike omavalitsustega. Eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust, et vähendada kaebusi, mis on tingitud inimeste teadmatusest. Täiendavat selgitamist vajab kindlasti asjaolu, et taimekaitsevahendeid võib pritsida ka päevasel ajal, kui põllul ei ole õitsvaid taimi ja tuulekiirus on alla 4 m/s ning järgitud on ka kõiki teisi nõudeid,” kirjutas ta.