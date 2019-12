Põllumajandusettevõte teeb lastefondile 10 000-eurose jõulukingituse

Baltic Agro tegevjuhi Ants Puusta sõnul annetatakse kliinikumile muidu jõulukingitusteks kuluv raha, et aidata soetada taastusraviks väga vajalikku kõnnirobotit, mis aitaks väikestel liikumisraskustega patsientidel kiiremini terveks saada.

“Kutsun kõiki üles mõtlema jõulude ajal oma lähedaste ning eriti laste peale. Parim kingitus põdevale lapsele on see, kui ta terveks saab ning seetõttu otsustasime juba teist aastat järjest jõulukingituste tegemise asemel raha laste tervise heaks annetada,” ütles Puusta.

“Tegime taaskord sellise otsuse, kuna oleme saanud inimestelt ja koostööpartneritelt palju tagasisidet ja tänu annetuskampaaniates osalemise eest. Selliste heategude üle on südamest tänulikud ka meie kliendid,” lisas Puusta.

Ka eelmise aasta jõulude ajal annetas Baltic Agro raha Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondile, samuti on ettevõte aidanud kahel suvel roosade ja helesiniste silopallikilede abil koguda annetusi rinna- ja eesnäärmevähi ennetamiseks.

“Eesti inimesed annetavad aasta-aastalt aina rohkem ning üha enam kohtab sellist eeskuju ka ettevõtete poolt. Usun, et see on märk tugevast ja ühtehoidvast ühiskonnast,” lausus Puusta.