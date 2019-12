Tormi ajal ära ahju küta

Kui tuul on väga suur, võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe ja ahi hakkab suitsu tuppa ajama.

Päästeamet jagas soovitusi tormi ajal käitumiseks ja muuhulgas tasub võimalusel arvestada sellega, et tugeva tuule korral pole ahju kütmine just hea mõte. Nimelt võib korsten tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata - kui tuul on väga suur, võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe.