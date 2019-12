Põllumeestel ja loomapidajatel on PRIAst saadud otsetoetused käes

Euroopa Liidu rahastatavate otsetoetuste eelarve on 10 miljoni euro võrra suurem kui eelmisel aastal – 144 miljont eurot – ning pea kõikide toetuste ühikumäärad on kõrgemad kui 2018. aastal Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetusi rahastab Eesti riik, 4,5 mln euroga.

„Teame, kui oluline on meie taotlejate jaoks kõnealuste toetuste õigeaegne ning sujuv laekumine ja meil on hea meel, et suutsime need ootused järjekordselt täita,“ ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.