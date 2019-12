Hiinas asutati esimene LEADER kohalik tegevusgrupp

„Alt üles lähenemine on Hiina maapiirkondade arendamisel esmakordne,” kommenteeris Euroopa ja Hiina vahelist maapiirkondade arengu teemalist kogemuste vahetust Euroopa LEADER Ühenduse asepresident ja Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets Maaeluministeeriumi sotsiaalmeedialehe vahendusel.

Hiina president Xi Jinping on käivitanud arenguprogrammi, mille eesmärk on tuua maapiirkondadesse innovaatilisi lähenemisi, vähendada vaesust ning linna- ja maapiirkondade vahelist arengulõhet.

See avab Euroopa sh Eesti tegevusgruppidele uusi rahvusvahelisi koostöövõimalusi juba 2021–2027 programmperioodil. Hiinlased on näidanud üles huvi koostöö vastu näiteks maaturismi, keskkonnatehnoloogia ja jätkusuutliku arengu valdkonnas, aga ka seoses noorte osaluse ja tulevikuga maapiirkondades.

Viimase aastakümne jooksul on LEADER lähenemise avastanud ka paljud riigid väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopat. LEADER-meetodist on palju õppida tugevalt tsentraliseeritud ülalt-alla korraldusega riikidel ja sealsetel elanikel. Euroopa LEADER katusorganisatsioon ELARD on varem tutvustanud neid meetodeid Balkani ja Kaukasuse piirkonna ning ka Aafrika ja Ladina-Ameerika riikidesse. Hiinas algas töö 2017. aastal.