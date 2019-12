Klaasist kõrred on tahetud kaup

„Ei oskagi öelda, aga mõnisada vast,” vastas ta küsimusele, kui palju klaasist joogikõrsi on juba müüdud. Inimesed tahavad enamasti osta kõrrekomplekti, kus üks värviline ja teine läbipaistev sees. Kui värviliste kõrte tegemine on pikem ja keerukam käsitöö, siis läbipaistvatega on lihtsam. Nende jaoks tellib Pavlenkova klaastoru, lõikab valmis sobiva pikkusega kõrred, lisab oma lihvi ja dekoreerib.

Värviliste kõrte tegu algab sellest, et 1150kraadisest ahjust võetud klaas rullitakse klaasipuru sees ning tekkinud värvilisest massist puhutakse mull, mille otsast tõmmatakse pikk toru. Kui klaas on lõpuks jahtunud, lõigatakse see kõrrepikkusteks juppideks, teravad otsad lihvitakse sirgeks ja poleeritakse. Tulemuseks on pehme ja mõnusa servaga joogikõrs.

Klaasikunstnik jutustas, et tegelikult on maailmas ammu mõeldud sellele, kuidas plasti asendada. Kõrsi on tehtud nii metallist kui ka looduslikust materjalist, näiteks bambusest või pilliroost. „Klaas polnud siin nii populaarne,” selgitas ta oma valikut ja ütles, et eks tehastes oleks muidugi lihtsam ja odavam taolisi klaaskõrsi toota. Tavalisi klaastorusid joogi jaoks saab ka näiteks AliExpressist tellida, aga tema tehtu liigitub Eesti käsitöö ­alla.

Klaasi kasuks joogikõrre materjalina räägib selle vastupidavus ja hügieen. Pavlen­kova tähendas, et metallist tehtud joogikõrs ju läbi ei paista. „Me ei näe, mis elu seal sees toimub ja seda on raske puhastada.” Bambusest kõrtega on sama lugu. Need ei pruugi alati piisavalt niiskust taluda ja puhastada on keerukam. Klaas jällegi ei reageeri veega ja paistab läbi. „Kui kõrsi just maha ei viska, siis need jäävad väga kauaks alles. Ikkagi klaas ju,” lausus ta.