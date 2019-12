Reegel, mille vastu ei tohi jõulutähte ostes eksida

Põhisüüdlane on siin tuuletõmbus, isegi mõni hetk võib juba saatuslikuks saada. Kui mõni teine taim annab andeks lilleostja mõtte: „selle minuti jooksul, mis poest autoni lähen, ei juhtu midagi”, siis jõulutähele võib piisata ka sellest lühikesest hetkest tuule ja külma käes.

Teine põhju, miks taim kiiresti koledaks võib minna, on ülekastmine. Jõulutäht ei taha igapäevast kastmist, seda tuleb kasta alles siis, kui tunned, et pott on kergeks läinud.